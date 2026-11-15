Wer nach dem Frauen-Posten greifen könnte

Manuela Schwesig: Fragt man rum in der SPD, fällt ihr Name als erster: Der Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern trauen sowohl Funktionäre als auch Basis den Parteivorsitz zu. Die 52-Jährige selbst äußert sich bisher zögerlich. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass sich das ändert, sobald sie Anfang der Woche erneut zur Ministerpräsidentin gewählt wird.

Schwesig wird sich fragen, was sie an der Parteispitze gewinnen kann. Als Ministerpräsidentin kann sie die Bundespolitik ohnehin beeinflussen. Bisher ist sie der schwarz-roten Regierung oft ein Stachel im Fleisch. Als Parteichefin müsste sie im Koalitionsausschuss Kompromisse mit der Union machen.

Für möglich halten einige, dass Schwesig in eine Doppelspitze mit Klingbeil geht. Dann könnte er alles Negative abfangen, Schwesig Kandidatin der Herzen bleiben - und bei der Bundestagswahl 2029 dann Kanzlerkandidatin werden.

Anke Rehlinger: Die Regierungschefin des Saarlands wird in einem Atemzug mit Schwesig genannt. Doch sie möchte nicht. Und Rehlinger hat - so sieht man es in der SPD - bessere Argumente als Schwesig. Schließlich wird im April im Saarland gewählt, Rehlinger braucht ihre Kraft im Wahlkampf.

Ministerin oder Fraktionsvize: Sollte auch Schwesig absagen, kämen Ministerinnen oder profilierte Abgeordnete infrage. Eine könnte die Bauministerin und Klingbeil-Vertraute Verena Hubertz sein. Ebenfalls im Gespräch sind die Fraktions-Vizes Wiebke Esdar und Siemtje Möller. Die Haushaltspolitikerin Esdar kommt wie die zurückgetretene Bas aus NRW - ein Pluspunkt in einer Partei, in der Regionalproporz eine große Rolle spielt. Möller war Sprecherin des pragmatisch-konservativen Seeheimer Kreises.

Oder doch das Ende der Doppelspitze?

Sollten sich für eine Doppelspitze keine Kandidaten finden, schließt man in der SPD auch eine alleinige Parteivorsitzende nicht aus. Eine weibliche Einzelspitze würden sie "ausdrücklich begrüßen", schreiben die Jusos in ihrem Parteitagsantrag. Den Namen Schwesig nennen sie nicht - doch die Ministerpräsidentin ist die Einzige, der eine Alleinführung der SPD zugetraut wird.