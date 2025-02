Der Meininger Andreas Papst dankt seinen Helfern und Wählern für ihre Unterstützung. Dass er für seine großflächige Wahlwerbung gescholten wurde, das nimmt er in Kauf. In einer Stellungnahme schreibt er: „Die Wahl ist rum. Meinen Einzug in den Deutschen Bundestag habe ich knapp verpasst – Pause für ein Schmunzeln. Ich möchte mich bei allen Wählern für die 1894 Stimmen bedanken.“ Zum Vergleich nennt er den Einzelbewerber Klaus Stöber (ehemals AfD) im Wartburg-Wahlkreis 189, der 3541 Stimmen erhielt und die von Katrin Göring-Eckardt (Grüne) im Wahlkreis 192 Erfurt-Weimar, die 5458 Stimmen bekam, aber über die Landesliste in den Bundestag einzieht. „Dieser Wahlkampf war anstrengend, hat Spaß gemacht, mir neue Freunde, kritische Denkweisen und tolle Kontakte beschert. Er war zwar recht teuer – aber jeden Cent wert. Mir ist eines ganz wichtig: Ich kann meinen Kindern in die Augen sehen und sagen: Ich habe alles versucht, um eure Zukunft positiv zu gestalten! Leider wollen 80 Prozent in diesem Land, dass alles so bleibt beziehungsweise schlimmer wird“, sagt Andreas Papst und nennt als Stichworte Verschuldung, Migration, Gewalt und Krieg.