Mangelnde politische Erfahrung kann man Thomas Schröder keineswegs vorwerfen. Seit zwei Jahrzehnten ist der nun 61-Jährige eine kommunalpolitische Nummer droben in Neuhaus am Rennweg, inzwischen Stadtratschef und Vize-Bürgermeister. Und doch ist der eigenwillige Getränkehändler als ungewöhnlicher Quereinsteiger in die Sphäre der etwas größeren Politik zu bezeichnen.