Kandidaten im Porträt: Robert Teske, die rechte Hand Höckes in Berlin

Politischer Feindkontakt ist hingegen ausdrücklich Programm. Er habe in Bremen „gelernt, die Gipfellinien zu halten“, schreibt Teske mit Blick auf seine Zeit in der rot-grün und multikulturell geprägten Hansestadt, und geboren sei er ja „unter dem roten Adler“, also im SPD-regierten Brandenburg. In Thüringen sei er nun als „Geflüchteter“ unterwegs. Teskes Flucht wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit vorerst im Bundestag enden.