Man kann es Mut nennen, Chuzpe oder ganz einfach Personalmangel: Dass ausgerechnet derjenige, der die Linke als Landtagsabgeordneter in deren Hochburg Suhl/Zella-Mehlis auf ein Viertel der einst üblichen 40 Prozent herunterrockte, nun für den Bundestag antritt, war dann doch etwas überraschend. Was immer auch die Herausforderung war, die die Südthüringer Genossen bei dieser Nominierung bewog: Philipp Weltzien nimmt sie optimistisch an. Mangelndes Selbstbewusstsein hat man dem 37-jährige Suhler noch nie vorwerfen können. Als Fraktionschef im Suhler Stadtrat gibt er routiniert dem Oberbürgermeister von der CDU Kontra und ist insofern eine Größe in der Kommunalpolitik.