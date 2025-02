Andreas Papst geht als Einzelkandidat und Außenseiter in den Wahlkampf. An Selbstbewusstsein mangelt es den Mitinhaber einer Baufirma aber nicht. „Ich bin die Alternative für alle enttäuschten Altparteien-Wähler, die die AfD nicht wählen wollen“, sagt der 52 Jahre alte Meininger. In der Theaterstadt ist er bekannt. Seit 2020 sitzt der Unternehmer mit der durchtrainierten Figur im Stadtrat, anfangs bei den Freien Wählern, seit vergangenem Jahr in der AfD-Fraktion. Papst legt jedoch großen Wert auf den Hinweis, dass er parteilos sei und parteilos bleiben werde, wenngleich er mit vielen Forderungen der AfD übereinstimme.