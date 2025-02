Das Bündnis Sahra Wagenknecht tritt im Wahlkreis 191 mit Juliane Hein als Direktkandidatin zur Bundestagswahl am 23. Februar an. Juliane Hein ist 41 Jahre alt und Mutter zweier Kinder im Alter von drei und acht Jahren. Nicht zuletzt die Sorge um deren Zukunft habe sie bewogen, im BSW aktiv zu werden. „Wenn man die Bilder sieht aus der Ukraine, aus Israel, die lassen einen nicht los, wenn man die Kinder ins Bett bringt“, sagte sie im Januar während der Nominierungsveranstaltung ihrer Partei in Eischleben. Doch auch innenpolitisch habe sie Bauchschmerzen, wie sie im Gespräch mit der Redaktion sagt: „Die gesamtpolitische Situation im Land finde ich erschreckend.“ Das Geschehen in der Welt und in Deutschland habe sie aber bewogen, im vergangenen Jahr den Kontakt zum BSW zu suchen und sich ab Sommer in der Ilm-Kreis-Unterstützergruppe zu engagieren.