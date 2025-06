Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 schließen sich die Kirchenkreise Hildburghausen-Eisfeld, Meiningen, Sonneberg und Henneberger Land zum Kirchenkreis Südthüringen zusammen. Am 14. Juni wählen Vertreter der Kirchenkreise in einer Sondersynode im Saal des Landratsamtes in Meiningen den Superintendenten. Der Nominierungsausschuss hat dafür nur einen Kandidaten vorgeschlagen: Reiner Schübel aus München. Der 60-Jährige hat sich am Samstag der vorigen Woche mit einem Gottesdienst in der Christuskirche Hildburghausen vorgestellt und anschließend Fragen beantwortet.