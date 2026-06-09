Es war ein lauer und lauschiger Abend am Pfingstsonntag 2026 auf der Dachterrasse im voll besetzten Brotteroder Pfefferstübchen, als die Runde noch einmal das Programm auswertete. Die wenigsten Gäste dürften mitbekommen haben, dass die sportlich ausschauenden jungen Frauen und Männer, die an einem Tisch so herzhaft Thüringer Spezialitäten und Salaten zusprachen, zuvor die Berge mit dem Rad ausgekostet hatten.