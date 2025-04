Der Sammlerbau von Trusetal nach Brotterode liegt schon einige Jahre zurück. Doch längst nicht jede Straße hängt an dem langen Kanal, der die Abwässer zur Kläranlage Niederschmalkalden transportiert. Das ändert sich schrittweise, der unterirdische Bauraum mit seinen Rohren und Leitungen wird nach und nach geordnet. Schon seit einiger Zeit laufen die Baumaßnahmen im Bereich Kirchberg, Friedenstraße, Hinter der Ziegelei in Trusetal. „Jetzt der zweite Bauabschnitt“, berichtet Martina Kirchner von der Gewas Schmalkalden, die die meisten Maßnahmen im Stadtgebiet betreut. „Die Stadt ist dabei, baut Straße und Gehweg.“ Die Gewas verlegt hier die Kanäle im Trennsystem. Klassisches Abwasser und Regenwasser werden also nicht vermischt. Das gesamte Projekt kostet gut 1,1 Millionen Euro. In diesen Jahr wird ein Überhang von 240 000 Euro aus 2024 übertragen und abgearbeitet, weitere 725 000 Euro kommen frisch hinzu.