Bedrohungen durch Russland Von der Leyen will eigenen Artikel 4 für die EU

Für einen Europäischen Sicherheitsrat hatte bereits 2018 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel geworben. Damals war die Idee, dass ein kleineres, teilweise rotierend besetztes Gremium außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der EU schneller vorbereiten sollte.

Das Vorhaben wurde jedoch nie umgesetzt - unter anderem wegen ungeklärter Kompetenzen und der Sorge kleinerer EU-Staaten vor einem Direktorium der großen Länder. Angesichts des Ukraine-Kriegs, der wachsenden Unsicherheit über die Rolle der USA und der zunehmenden Bedeutung informeller Staatengruppen gewann die Idee zuletzt wieder an Dynamik. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius schlug Anfang 2026 einen Rat von etwa zehn bis zwölf Mitgliedern vor. Anders als in früheren Modellen sollen inzwischen auch wichtige Nicht-EU-Partner wie Großbritannien, Norwegen und die Ukraine eingebunden werden.

Kritik auch aus der EVP

Selbst aus der europäischen Parteienfamilie von der Leyens kam am Mittwoch allerdings Kritik. Ein Europäischer Sicherheitsrat sei die falsche Antwort auf ein echtes Problem, kommentierte der Europaabgeordnete und frühere estnische Militärchef Riho Terras. Man brauche keine parallele Struktur zur Nato.

Marta Prochwicz von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen) kommentierte: "Europa hat bereits genügend Foren zum Reden – was fehlt, ist ein Weg, Russland einen Preis zahlen zu lassen." Die Lücke liege nicht bei der Einberufung von Beratungen, sondern beim Willen zum Handeln.