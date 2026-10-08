Stockholm - Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die kanadische Schriftstellerin Anne Carson. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt.
Kanada Literaturnobelpreis geht an Kanadierin Anne Carson
dpa 08.10.2026 - 13:03 Uhr
Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die kanadische Schriftstellerin Anne Carson. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt.
Stockholm - Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die kanadische Schriftstellerin Anne Carson. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt.