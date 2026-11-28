Rund 90 Karatekämpfer aus ganz Deutschland nahmen am diesjährigen Herbstlehrgang des Sport- und Kampfkunstvereins (SKV) Suhl teil. Anschließend stellten sich rund 70 Karatekas des Shotokan Karate-Verbandes Deutschland (SKVD) beim 29. Nikolausturnier dem sportlichen Vergleich. In den verschiedenen Graduierungsklassen demonstrierten sie auf der Tatami in der Sporthalle an der Otto-Bruchholz-Straße sowohl im Kata (Demonstration) als auch im Kumite (Kampf) ihr erworbenes Wissen und Können.