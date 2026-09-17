Nach der Sommerpause wartete direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Kampfsportler der Region: Beim traditionsreichen Hungarian Kickboxing World Cup in der Budapester BOK Sports Hall traten mit Jason Bätzel und Louis Sauer zwei Athleten der Kampfsportschule Berk an. Gegen die starke Konkurrenz aus aller Welt riefen die thüringischen Kämpfer beeindruckende Leistungen ab und belohnten sich mit einer Weltcup-Bronzemedaille sowie wertvollen Erkenntnissen auf Spitzenniveau.