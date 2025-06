Was als mutiger Traum begann, ist heute eine Bewegung geworden. Nur ein Jahr nach der Eröffnung des Eagles Fightclubs in der Georgstraße ist das junge Trainerteam einen großen Schritt weiter: In der Werrastraße 11 öffnete kürzlich das neue Eagles Performance Center – ein zweiter Standort, der Raum schafft für persönliches Wachstum, echte Begegnung und sportliche Entfaltung.