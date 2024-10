München (dpa/lby) - Bayerns Experten für Kampfmittelbeseitigung mussten 2023 weniger Bomben entschärfen als in früheren Jahren. Insgesamt hätten sie 25 Blindgänger alliierter Spreng- und Splitterbomben an den Fundorten unschädlich gemacht, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München mit. Dagegen sei die Zahl sonstiger Kriegswaffen- und Sprengstofffunde um 49 Tonnen gestiegen auf rund 126 Tonnen Kampfmittel.