Erfurt (dpa/th) - Rund 61 Tonnen alte Munition, Granaten oder Bomben sind im vergangenen Jahr in Thüringen gefunden worden. Das waren etwa zehn Tonnen weniger als jeweils in den beiden Jahren zuvor, wie eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts mitteilte. Im Jahr 2021 waren demnach 52 Tonnen Kampfmittel in Thüringen aufgetaucht.