Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren auch die in der Regel kleinen Thüringer Städte bombardiert oder beschossen worden. Teilweise hatten die Alliierten ihre Bomben über ihnen abgeworfen, weil sie ihre eigentlichen Missionsziele nicht hatten finden können. So wurde etwa Sonneberg im Februar 1945 bombardiert, wie zwei lokale Hobbyforscher jüngst öffentlich gemacht hatten. Nach ihren Recherchen mit Material unter anderem aus US-Archiven hatten die US-Bomber damals eigentlich Chemnitz oder Dresden angreifen sollen, was ihnen wegen dichter Wolken über beiden Städten aber nicht gelang. Deshalb hätten die Piloten den Bahnhof in Sonneberg angegriffen.