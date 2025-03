Laut Thüringer Fernwasserversorgung hat sich die Anzahl der Stauseen innerhalb der vergangenen 35 Jahre wenig verändert. Auf Nachfrage unserer Redaktion informierte die Pressestelle in Erfurt über den aktuellen Status der Seen im Landkreis. Die ehemalige Stauanlage in Haina wurde zu einer Teichanlage und der Speicher Roth I komplett zurückgebaut.