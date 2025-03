Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) kommt am 15. April nach Römhild, um sich ein Bild der Lage am derzeit schwindenden Rother Stausee zu verschaffen. Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus (CDU) hatte den Landespolitiker umgehend kontaktiert, nachdem Anfang März der Wasserspiegel des Sees signifikant abgesenkt worden war, ohne dass die Stadt Römhild und das Landratsamt in Hildburghausen darüber informiert worden waren. Die Maßnahme am Rother Stausee sorgte für Aufregung und Unmut bei den Menschen der Region. Sie versammelten sich am 9. März vor Ort und zeigten ihre Verbundenheit mit dem Gewässer. Die Öffentlichkeit hatte vom Ablassen des Sees erfahren, weil sich der Römhilder Angelverein an Kreisrat Andreas Hummel (Freie Wähler) gewandt hatte, um den See zu retten.