Hunderte Menschen kamen am Sonntagnachmittag am Rother Stausee zusammen, um für den Erhalt des Gewässers zu kämpfen. Zuvor wurde über soziale Medien mobil gemacht und zum gemeinsamen Spaziergang an den Ort des Geschehens aufgerufen. Hintergrund: Vergangene Woche war über ein Schreiben an den Römhilder Angelverein, dass der See im März abgelassen und die Staumauer durchlöchert werden soll.