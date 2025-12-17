Nette Gesten, klare Worte aber kein politisches Trara: Wenige Tage vor Weihnachten sind fast 20 Vertreter der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) der Thüringer Erholungsorte im Trusetaler Rathaus zusammengekommen, um sich auszutauschen und die Strukturen zu straffen. Die wohl weiteste Anreise hatte wohl Bürgermeisterin Heike Bergmann aus Zeulenroda-Triebes, die als Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf unfassbare 246 Kilometer zurückgelegt hat und heute einen wöchentlichen Arbeitsmarathon von wenigstens 70 Stunden pro Woche absolviert.