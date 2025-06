„Jetzt sind wir also in Neuhaus“, sagt Bernd Reinboth, als er mit den übrigen vier Jurymitgliedern an der Kleingartenanlage „Bau“ angekommen ist. Dort haben die Kleingärtner rund um den Vereinsvorsitzenden Mike Patzer schon sehnsüchtig und auch ein wenig aufgeregt auf das fünfköpfige Expertenteam gewartet, das nun darüber entscheidet, ob die Anlage in diesem Jahr den Titel für die schönste und beste ihrer Art in Thüringen erhalten wird.