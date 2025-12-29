Kampf um Generation Z Stirbt der Handball-Fan aus?

Wie wichtig sind Handball-Influencer?

Kretzschmar wünscht sich mehr Handball-Influencer oder Streamer bei Twitch, um noch mehr junge Menschen zu erreichen. "Wir müssen ebenfalls mehr Lifestyle in unseren Sport bringen", forderte der 52-Jährige und appellierte an die Spieler, ihren Beitrag zu leisten: "Mehr Social Media, eigene Podcasts und allgemeine Formate".

Nach Angaben der Sportmarketingagentur ONE8Y empfinden etwa 50 Prozent der Handball-Fans in der Generation Z Testimonials als wichtig für ihr Interesse an der Sportart. Das Problem: Noch fehlt es an Persönlichkeiten, die über die Grenzen des Handballs hinaus Strahlkraft entfalten.

"Wir überzeugen immer noch mehr durch Authentizität, Arenaerlebnisse und Werte und weniger durch überregional wahrnehmbaren Starkult unserer Spieler", erklärte HBL-Sprecher Lücke. Man wünsche sich mehr Handballer, die die Rolle des Influencers und auch Markenbotschafters wahrnehmen.

Zwar ist Mathias Gidsel als Welthandballer der aktuell beste Spieler der Welt, außerhalb der Handball-Blase ist sein Bekanntheitsgrad jedoch gering. Fragt man Passanten auf der Straße nach deutschen Nationalspielern, würden wohl - wenn überhaupt - Namen wie Andreas Wolff oder Juri Knorr fallen. Aber sonst?