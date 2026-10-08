Erfurt (dpa/th) - Der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke hält den Zeitpunkt für gut, an dem Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) den Rechtsstreit um seinen Doktortitel beendet hat. "Die Partei wird es ihm danken, definitiv", sagte Lembcke der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Man habe Voigt förmlich ansehen können, dass es ihm schwergefallen sei. Die Entscheidung zeitlich in Kontrast zum AfD-Antrag zur Auflösung des Landtags zu treffen, sei aber für ihn von Vorteil gewesen.