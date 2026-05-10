Kampf um die Königsklasse "Wildsau" Demirovic bringt Stuttgart in die Pole Position

"Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, reicht es einfach nicht für die Champions League dieses Jahr", sagte Bayer-Kapitän Robert Andrich nach der Niederlage im Schlüsselduell mit dem VfB. Alle im Verein müssten sich eingestehen, "dass wir für gewisse Sachen einfach nicht gut genug waren". In der Mannschaft gebe es "viele Charaktere, die ziemlich viel mit sich selbst ausmachen" und zu wenige Spieler, die in schwierigen Situationen vorangehen würden.