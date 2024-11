Fehlende Neutralität

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof machten die Richter nun deutlich, dass die Allianz in ihren öffentlichen Äußerungen "ziemlich eindeutig" die AfD in den Fokus nehme, also nicht neutral sei. Diese fehlende Neutralität müsse sich auch die Stadt Nürnberg zurechnen lassen. Es sei deshalb "nicht ganz fernliegend", dass man dem Antrag der Kläger stattgebe, die Stadt zum Austritt zu verpflichten, sagte der Vorsitzende Richter. Einen anderen Weg als einen Austritt sehe der Senat bislang jedenfalls nicht.