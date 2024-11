Hanau/Kleinostheim - Die Heraeus-Tochter Revalyu mit Sitz in Unterfranken baut ihr Geschäft mit dem Recycling weggeworfener Plastikflaschen aus. Am bestehenden Standort im indischen Nashik werden dazu 100 Millionen Dollar (aktuell 94,08 Mio. Euro) in ein neues Werk investiert, wie Heraeus mitteilte. Die erste Anlage des neuen Werkes mit einer Produktionskapazität von täglich 120 Tonnen werde nun in Betrieb genommen.