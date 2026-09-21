Kampf gegen Infektionen: Erstmals Leitlinie zur Phagentherapie - Wem kann sie helfen?

Berlin - Unzählige Menschen in Deutschland leiden unter hartnäckigen bakteriellen Infektionen - von Harnwegs- oder Wundinfektionen bis hin zu schweren Blutvergiftungen. Wenn Antibiotika in solchen Fällen nicht oder nicht mehr wirken, kann das gerade bei älteren Menschen oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem zum Tod führen. Wegen des zunehmenden Problems mit Antibiotika-Resistenzen bekommt die sogenannte Phagentherapie seit einigen Jahren verstärkt Beachtung. Welche Hoffnungen sind mit ihr verbunden und wo liegen Einschränkungen?