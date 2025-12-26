Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X: "Diese Maßnahmen kommen Einschüchterung und Zwang gleich, die darauf abzielen, die europäische digitale Souveränität zu unterwandern."

US-Regierung nimmt Musk-Kritiker ins Visier

Sanktionen verhängte die US-Regierung auch gegen die Gründerin des britischen Global Disinformation Index (GDI), Clare Melford, und den Gründer des in den USA und Großbritannien tätigen Center for Countering Digital Hate (CCDH), Imran Ahmed. Ahmed lebt der Organisation zufolge in Washington, ihm droht die Abschiebung aus den USA. Beide setzen sich gegen Hass und Desinformation im Internet ein. X-Eigentümer Elon Musk hatte das Center for Countering Digital Hate als "kriminelle Organisation" bezeichnet.

Kampfansage an die EU – Reaktion unklar

Für die EU kommt das Vorgehen der USA einer Kampfansage gleich – eine echte Überraschung ist es allerdings nicht. So hatte US-Vizepräsident JD Vance bereits im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz den Kampf der Europäer gegen Desinformation als Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisiert. Im August forderte Trump Staaten mit Digitalgesetzen auf, diese zu ändern oder abzuschaffen – und drohte andernfalls mit zusätzlichen Zöllen.

Die EU steht vor der schwierigen Frage, wie sie auf die Einreiseverbote reagieren soll. Denkbar wäre, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten vorschlägt, die Zusammenarbeit mit den USA in bestimmten Bereichen einzuschränken. Große Hürde ist allerdings, dass für die Umsetzung der meisten denkbaren Maßnahmen eine Zustimmung des EU-Ministerrates notwendig wäre. Dort besteht das Risiko, dass die erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht werden, weil Regierungen wirtschaftliche und sicherheitspolitische Schäden fürchten könnten.