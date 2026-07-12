Berlin - Die Gefahr von Waldbränden steigt erneut: Feuerwehren in Deutschland dringen auf mehr Investitionen in Fahrzeuge und Technik, um noch besser gegen Feuer in Wäldern und im Gelände gewappnet zu sein. "Wir laufen noch immer hinterher. Insbesondere Spezialfahrzeuge könnten wir mehr gebrauchen", sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, der Deutschen Presse-Agentur. "In den letzten Jahren hat sich allerdings schon einiges getan, es ist sehr viel beschafft worden."