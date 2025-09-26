Kampf gegen Drohnen: Expertin: Abschuss von Drohnen gefährlich

München - Im Kampf gegen Drohnen über Verkehrsflughäfen ist nach Einschätzung der Expertin Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr in München ein Abschuss nur die Ultima ratio. "Ein Abschuss ist rechtlich als letztes Mittel zulässig und muss verhältnismäßig sein, wenn also eine konkrete Gefahr für Menschen oder kritische Infrastruktur vorliegt und mildere Mittel nicht greifen", sagte Jackson auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Obwohl technisch möglich, berge eine solche Maßnahme erhebliche Risiken, etwa durch herabstürzende Trümmerteile oder mögliche explosive Ladung.