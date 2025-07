Kampf gegen die Steuerflucht: Merz für Aussetzung der globalen Mindeststeuer in Europa

Garmisch-Partenkirchen - Die globale Mindeststeuer für große Konzerne sollte nach Ansicht von Kanzler Friedrich Merz in Europa ausgesetzt werden. Der CDU-Chef sagte nach einem Treffen mit dem bayerischen Kabinett auf der Zugspitze, er teile die Einschätzung von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU). Dieser habe "aus der Sicht der Finanzpolitik darum geworben, dass wir diese sogenannte Mindestbesteuerung in Europa nicht aufrechterhalten, weil die Amerikaner ausgestiegen sind und dieses Konzept ohnehin keine Zukunft hat". Merz kündigte an, dass sich die Bundesregierung "jetzt" mit dieser Frage in Berlin befassen werde.