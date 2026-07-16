Unterdessen deutet einiges darauf hin, dass der erste Brandausbruch im Wald von Fontainebleau eine fahrlässige Uhrsache haben könnte. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen eine Firma und zwei ihrer Arbeiter ein, die bei Reparaturarbeiten an Leitplanken der A6 einen Trennschneider einsetzten. Funkenflug habe die Vegetation in Brand gesetzt, woraufhin sich das Feuer rasch auf den angrenzenden Wald ausbreitete.