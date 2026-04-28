Bestimmt ein halbes Jahr nehme ich mir nun vor, einmal bei unserer örtlichen Laufgruppe „Laufen zum Lifestyle machen“ mitzulaufen. Jetzt war es so weit.
Kampf gegen die Bequemlichkeit Mein Körper streikt
Noelia Schlotthauer 28.04.2026 - 08:00 Uhr
Endlich konnte ich meinen inneren Schweinehund überwinden und bin mit der Schmalkalder Laufgruppe „Laufen zum Lifestyle machen“ joggen gegangen. Ein Einblick.
Bestimmt ein halbes Jahr nehme ich mir nun vor, einmal bei unserer örtlichen Laufgruppe „Laufen zum Lifestyle machen“ mitzulaufen. Jetzt war es so weit.