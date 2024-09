"Was geschehen ist, darf nicht nur ein einfacher "Unfall" bleiben, sondern muss gründlich und bis in die letzten Konsequenzen untersucht werden", schrieb Bukele auf der Plattform X. Der Hubschrauber war auf dem Weg von El Amatillo an der Grenze zu Honduras in die Hauptstadt San Salvador, als er mitten in der Nacht in der östlichen Ortschaft San Eduardo abstürzte. Zum Zeitpunkt des Unglücks gab es Medienberichten zufolge ein schweres Gewitter am Unfallfort.