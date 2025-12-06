Kampagne: Weißes Haus nutzt Carpenter erneut für Migranten-Video

Carpenters Song bereits in anderem Video genutzt

Auf dem ersten Clip des Weißen Hauses vor wenigen Tagen sah man zunächst Demonstranten, die gegen die Einwanderungsbehörde ICE protestieren. Dann wird gezeigt, wie Sicherheitskräfte einen Mann in Handfesseln legen und einen anderen zu Boden werfen. Dazu läuft in Schleife die Textzeile des Songs Juno "Have you ever tried this one?" (Hast du diese schon mal probiert?). In dem Song wird angedeutet, dass es dabei um sexuelle Stellungen geht.