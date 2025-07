Kampagne: Gewerkschafter bitten zum Gespräch

Vor dem 1. Mai Strategie gegen Job-Schwund tut Not

Am 1. Mai zeigen die Gewerkschaften Flagge, so in Sonneberg traditionell auf dem Piko-Platz. Doch jenseits des Aktionstages bleibt’s ein hartes Brot, Arbeitnehmer-Belangen Geltung zu verschaffen, weiß MoldTecs-Betriebsrat Ronny Hörnlein.