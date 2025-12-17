Von Stadt zu Stadt, von Schloss zu Schloss: Die neue Kampagne „Burgen & Schlösser im Thüringer Wald“ des Regionalverbunds Thüringer Wald mit Sitz in Suhl macht den kulturellen Reichtum der Region für jedermann sichtbar. Pünktlich vor den Weihnachtsfeiertagen gelauncht, werden sowohl Einheimische als auch Besucher eingeladen, die Burgen und Schlösser im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und im Landkreis Hildburghausen zu erkunden.