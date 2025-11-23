Seit 20 Jahren ist der Suhler Autor Hendrik Neukirchner mit dem Meininger Musiker Thomas Schlauraff und dem ebenfalls in Meiningen lebenden Videokünstler Alexander Keiner auf deutschsprachigen Lesebühnen unterwegs. Mit unterschiedlichen Programmen, wie „Großstadtsinfonie“, „So schwarz die Nacht“ oder „Der Tag, dem Leben, die Nacht“ testete das Trio bei weit über hundert Lesungen die emotionalen Grenzen des Publikums. Zum Bühnenjubiläum präsentierte Hendrik Neukirchner mit seinen beiden künstlerischen Meininger Freunden unter dem Titel „Alles und noch viel weniger“ nicht nur ein Best-of aus den zurückliegenden Jahren. Neue Texte verknüpften die drei mit musikalischen Arrangements, digitalen Sounds und Schlagwerk sowie Videoinstallationen.