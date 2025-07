Es hat Tradition, dass der Kammerchor der TU Ilmenau alljährlich auf Sommerkonzertreise durch die Region unterwegs ist. Nach Auftritten in der katholischen Kirche Ilmenau und in der Kirche St. Peter und Paul in Elxleben präsentierte der Chor unter der Leitung von Sophia Müller schließlich in der Kirche St. Marien in Gräfinau-Angstedt sein Abschlusskonzert. Dabei fühlte sich Kirchenmusikerin Sophia Müller, die den TU-Kammerchor seit drei Jahren leitet, ganz zu Hause an ihrem Arbeitsort, der Kirche Sankt Marien.