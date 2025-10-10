Kamerun Die Jungen wandern aus, die Alten regieren weiter

Dass Biya nun doch wieder antritt, löste diesen Sommer trotzdem Unruhe aus. Sein Kabinett trifft er nur noch alle paar Jahre mal, immer mehr Zeit verbringt er in einem Luxushotel in Genf. Siegt er, wie weithin angenommen, steigt das Risiko, dass er im Amt stirbt. Selbst im Regierungslager kam die Frage auf: Ist es nicht an der Zeit, über einen Wechsel nachzudenken?

Descartes Akono Ze, PR-Mann in Biyas Präsidentenpartei, lächelt, als sei das absurd. "Man kann einen Staatschef doch nicht einfach so mal ausprobieren", sagt der 36-Jährige. "Wir haben den Mann ausgesucht, der schon gezeigt hat, dass er fähig ist. Wir haben doch kein zweites Land in Reserve, um zu sagen, wir testen mal jemand anders."

Biyas Gegner spielen auf Zeit

Gefahr droht Biya vor allem aus seiner eigenen Generation. Gleich zwei langjährige Minister kehrten ihm den Rücken und treten selbst an. Ihre Rolle bestand jahrzehntelang darin, Biya die Stimmen im bevölkerungsreichen Norden des Vielvölkerstaats zu beschaffen. Deren drohender Verlust lockte sogar den Staatschef selbst in den Norden, sein einziger Wahlkampfauftritt überhaupt.

Hört man sich in der Hauptstadt Jaunde um, so hat Ex-Kommunikationsminister Issa Tchiroma Bakary trotz seiner 76 Jahre auch unter jungen Leuten viele Unterstützer. Dass er das System von innen kennt und nun aus dem Nähkästchen plaudert, gerät ihm zum Vorteil. An Biyas Sieg zweifelt trotzdem kaum einer. Er muss nur eine einfache Mehrheit bekommen - für die tief verwurzelten Gefälligkeitsnetzwerke seiner Partei wird das nicht schwer. Offen ist, was danach passiert.

"Natürlich wird Biya gewinnen", sagt Atangana. "Man wird nicht Präsident, in dem man improvisiert. Die Macht ist gut vorbereitet und hat eine Strategie." Er allerdings auch. Das Ziel seiner Partei sei nicht diese Wahl. Aber nächstes Jahr sei man dann bei den Parlamentswahlen bekannter und könne so die eigenen Netzwerke ausbauen. "Um ein System zu bekämpfen, muss man das System studieren", sagt er. "Spielen Sie Schach?"