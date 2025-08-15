 
  Findet Biene im dritten Anlauf ein Zuhause?

Kam zweimal zurück Findet Biene im dritten Anlauf ein Zuhause?

Jessie Morgenroth

Biene hatte großes Pech im Leben: Nach zwei Adoptionen kam sie ins Ilmenauer Tierheim zurück. Doch alle guten Dinge sind drei. So soll Bienes dritter Auszug auch der letzte sein.

 
1
Biene ist eine schüchterne Katzendame. Doch nach etwas Zeit kuschelt sie gerne mit ihren Menschen. Foto: Tierheim Ilmenau

Die schöne, achtjährige Katze Biene wird vom Unglück verfolgt. Warum? Das erklärt das Ilmenauer Tierheim. Eigentlich fing alles gut an. „Vor drei Jahren kam Biene als Fundkatze zu uns ins Tierheim. Nachdem sie hier aufgepäppelt worden war, konnte die süße Katze schnell vermittelt werden... und genauso schnell wurde sie zurückgebracht. Aber, oh Wunder, die kleine Biene wurde nochmals vermittelt... und... zurückgebracht“, erläutern die Tierschützer die traurige Geschichte der Katzendame. Zweimal sei für die hübsche Samtpfote die Welt zusammengebrochen.

Nach der Werbung weiterlesen

Was war der Grund? „Biene ist einfach schüchtern und zurückhaltend. Sie braucht nur etwas Zeit, bis sie sich eingewöhnt hat. Das war auch im Tierheim der Fall. Aber wenn Biene Vertrauen gefasst hat, lässt sie sich streicheln und genießt es umso mehr“, beschreibt das Tierheim die Eigenheit des Schützlings.

Ein drittes Mal dürfe ihr Katzenherz nicht gebrochen werden. Die Menschen, die deshalb nun für Biene gesucht werden, müssten einfach akzeptieren, dass sie Zeit braucht, bis das Eis bricht. Wie viel Zeit das ist, das bestimme das Samtpfötchen allein.

„Doch wer in diese süßen Katzenaugen blickt, der weiß, dass sich das Warten lohnen wird“, sind sich die Tierschützer sicher.

Wer Biene kennenlernen möchte, kann einen Termin im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de vereinbart werden. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“.