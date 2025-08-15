Kam zweimal zurück: Findet Biene im dritten Anlauf ein Zuhause?

Die schöne, achtjährige Katze Biene wird vom Unglück verfolgt. Warum? Das erklärt das Ilmenauer Tierheim. Eigentlich fing alles gut an. „Vor drei Jahren kam Biene als Fundkatze zu uns ins Tierheim. Nachdem sie hier aufgepäppelt worden war, konnte die süße Katze schnell vermittelt werden... und genauso schnell wurde sie zurückgebracht. Aber, oh Wunder, die kleine Biene wurde nochmals vermittelt... und... zurückgebracht“, erläutern die Tierschützer die traurige Geschichte der Katzendame. Zweimal sei für die hübsche Samtpfote die Welt zusammengebrochen.