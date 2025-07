Einen Tag vor den Sommerferien hielten die Religionskinder der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim mit ihrer Lehrerin Katrin Mischorr einen Gottesdienst in der Sankt Laurentius Kirche in Kaltenwestheim ab. Dieser stand unter dem Motto „Sei ein Hoffnungsfunke“. Die Klassen eins bis vier bereiteten jeweils einen kleinen Programmbeitrag vor, zum Beispiel ein Gebet, ein Lied, die Fürbitten, eine Lesung oder den Segen. Die Theater-Arbeitsgemeinschaft studierte ein kleines Theaterstück ein, in dem ein Jammerlappen, gespielt von Enni Dittmar, und ein Hoffnungsfunke, dargestellt von Stella Muth, über die Sorgen, aber auch über die Hoffnung sprachen. In Gedanken und im Gebet waren die Schüler auch bei einer erkrankten Lehrerin der Schule. Daher geht ein Teil der Kollekte an die Deutsche Krebsstiftung, damit es bald Heilung gibt und Erkrankte Hoffnung erhalten.