Woher die Idee kam, dass die beiden Cousinen Conny, geborene Meth, und Manuela, geborene Wolfram, die Hochzeit mit ihren Männern Christoph und Steffen gemeinsam begehen? „Wir haben schon immer zusammen gefeiert – und bei einem Grillnachmittag entstand der Gedanke, auch den Schritt ins Eheleben gemeinsam zu tun“, sagt Conny Bergner. Sogar eine Dreifach-Hochzeit sollte es ursprünglich mal werden, doch das dritte Pärchen sprang am Ende ab. Aber auch die Doppel-Hochzeit ist so ziemlich einmalig in der Dorfgeschichte – jedenfalls kennt Dorle Barthelmes als Heimatforscherin keinen vergleichbaren Fall in den letzten Jahrzehnten. Am 20. Mai 2000 war es damals soweit: Nach einem Jahr Vorbereitungen wurde geheiratet. Madlen, die Tochter der Henkes, war als 15 Monate altes Kleinkind schon dabei. Candy, die Tochter der Bergners, trug ihre Mutter damals noch unter dem Herzen.