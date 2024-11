Kaltenwestheimer Carnevals Club Präsidentin in die Rente verabschiedet

Den Startschuss in seine 54. närrische Saison feierte am vergangenen Wochenende der Kaltenwestheimer Carneval Club. Nun ist dies keine runde Zahl, doch es gab trotzdem Anlass für ein besonderes Programm: Unter dem Motto „die Highlights von damals und heute“ verabschiedete der KCC seine jahrelange Präsidentin Jana Markert in den närrischen Ruhestand. Zu Tränen gerührt war die Karnevalistin, denn es ging zurück in viele Jahre ihrer Präsidentschaft und einige legendäre Nummern wurden noch einmal aufgeführt. Außerdem wurde ein ganz besonderer Wunsch von Jana Markert Wirklichkeit. Zu sehen gab es ein buntes Programm, das einige Überraschungen bereit hielt.