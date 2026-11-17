Die närrische Zeit hat auch in Kaltenwestheim begonnen – Zum Auftakt am Samstagabend in der Mehrzweckhalle am Wetzstein fiel der Startschuss in die 56. Saison des Kaltenwestheimer Carnevals Club (KCC). Eröffnet wurde die Veranstaltung pünktlich um 20.11 Uhr von Präsidentin Kathrin Dietrich. Gemeinsam mit Raimund Schäfer führte sie als Moderatiorin durchs närrische Programm und begleitete das Publikum durch einen Abend voller Tanz, Humor und Überraschungen.