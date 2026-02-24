Seine Geburt war schon ein schweres Stück Arbeit: Der Verein, der sich hinter das damals neue touristische Projekt am Weidberg stellte, kam mit viel Mühe zustande. Unendliche Mühe bereiteten sich jedoch dann die Mitglieder – meist aus den angestammten Vereinen des Ortes – mit dem Weidberg, sie bündelten die zuvor von einzelnen Vereinen getragenen Vorhaben. Doch nun hat der Förderverein Weidberg/Rhön e.V. (wie er vollständig heißt) in einer Mitgliederversammlung am 23. Januar grundlegende Entscheidungen getroffen: Er orientiert sich neu und aufs Dorf. „Nach einigen Jahren ohne reguläre Mitgliederversammlungen – bedingt durch die Corona-Pandemie, krankheitsbedingte Ausfälle sowie ungeklärte personelle Nachfolge – kamen die Mitglieder zusammen, um die Entwicklung des Vereins kritisch zu bewerten und strukturelle Konsequenzen zu ziehen“, berichtet Mathias Schmidt, zuletzt Vereinsvorsitzender.
Kaltenwestheim Weidbergverein wird einer fürs Dorf
Iris Friedrich 24.02.2026 - 14:03 Uhr