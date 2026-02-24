Seine Geburt war schon ein schweres Stück Arbeit: Der Verein, der sich hinter das damals neue touristische Projekt am Weidberg stellte, kam mit viel Mühe zustande. Unendliche Mühe bereiteten sich jedoch dann die Mitglieder – meist aus den angestammten Vereinen des Ortes – mit dem Weidberg, sie bündelten die zuvor von einzelnen Vereinen getragenen Vorhaben. Doch nun hat der Förderverein Weidberg/Rhön e.V. (wie er vollständig heißt) in einer Mitgliederversammlung am 23. Januar grundlegende Entscheidungen getroffen: Er orientiert sich neu und aufs Dorf. „Nach einigen Jahren ohne reguläre Mitgliederversammlungen – bedingt durch die Corona-Pandemie, krankheitsbedingte Ausfälle sowie ungeklärte personelle Nachfolge – kamen die Mitglieder zusammen, um die Entwicklung des Vereins kritisch zu bewerten und strukturelle Konsequenzen zu ziehen“, berichtet Mathias Schmidt, zuletzt Vereinsvorsitzender.