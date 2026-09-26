Klaus Schilling, Bundeskoordinator der deutschen UNESCO-Kommission, hatte am Donnerstag ein Strahlen im Gesicht: Er nahm die Staatliche Grundschule Kaltenwestheim in das nationale Netzwerk auf. Auf dem Weidberg waren dazu nicht nur Eltern, Landes-, Kreis- und Kommunalpolitiker sowie Ministeriums- und Schulamtsvertreter zusammengekommen. Die Klasse 3a der Grundschule zeigte in einem Programm auch zehn Repräsentanten bereits bestehender UNESCO-Schulen gern, was man in der Rhön unter Engagement in dieser Sache versteht. Abgesandte aus Berlin, Nürnberg, Meißen, aus Viernheim in Hessen und sogar aus Frankreich schauten sich bei einer Exkursion auf dem Berg um. Sie waren zugleich Teilnehmer einer mehrtägigen Fachtagung der Organisation, die in Erfurt stattfand.