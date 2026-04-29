An diesem 1. Mai wird der Radwegabschnitt zwischen Kaltenwestheim und dem Weidberg eingeweiht – bekanntlich mit einem Fest ab 13 Uhr für alle Interessierten. Und mit einem Mülltonnenrennen, an dem dem Vernehmen nach sogar Kaltennordheims Bürgermeister als Starter teilnimmt. Ein paar Inliner jedenfalls, Größe 47, hat er sich gerade besorgt, als drittes und viertes Rad an der „menschlichen Hinterachse“ sozusagen. Das Event wird prima angenommen, freuen sich auch die Aktiven vom Verein „Wir für Kaltenwestheim“. Es gab im Vorfeld bereits über 20 Anmeldungen für das verrückte Rennen auf dem Radwegabschnitt. Anmeldungen sind auch noch vor Ort möglich – aber nur mit Schutzhelm und Inlinern, denn Schuhe würden bei dem wilden Ritt ramponiert.